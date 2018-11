Arbitri Serie A 11ª giornata: Valeri dirigerà Inter-Genoa

Arbitri Serie A, le designazioni dell’11ª giornata: Banti per Fiorentina-Roma, Juventus-Cagliari a Mariani, Di Bello dirigerà Udinese-Milan.

Arbitri Serie A, l’AIA ha reso note le designazioni per le gare dell’11ª giornata. Si parte dagli anticipo, con Pairetto per la sfida del San Paolo fra Napoli ed Empoli. Il fischietto di Nichelino sarà coadiuvato da Mazzoleni al VAR. Sarà invece l’esperto Paolo Valeri della sezione di Roma 2 a dirigere Inter-Genoa, primo match del sabato, con il signor abisso al VAR. Altra partita attesa e delicata è sicuramente Fiorentina-Roma, con in ballo punti pesanti in chiave europea. Anche qui la scelta è ricaduta su un’internazionale, Luca Banti della sezione di Livorno. Sarà invece Orsato ad occuparsi del VAR. Per la sfida dell’Allianz Stadium fra Juventus e Cagliari è stato al contrario designato un giovane, Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, con l’esperto Massa al VAR.

Passando alle gare della domenica, sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata a fischiare nel lunch match Lazio-SPAL, supportato al VAR da Ghersini al VAR, mentre Federico La Penna della sezione di Roma 1 dirigerà la gara delle 18 fra Bologna e Atalanta. Per il posticipo serale fra Udinese e Milan, infine, è stato designato il signor Marco Di Bello della sezione di Brindisi, che sarà coadiuvato da Fabbri al VAR.

Queste tutte le designazioni arbitrali per l’11ª giornata di Serie A:

NAPOLI – EMPOLI Venerdì 02\11 h. 20.30

PAIRETTO

RANGHETTI – GORI

IV: PEZZUTO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: LIBERTI

INTER – GENOA Sabato 03\11 h. 15.00

VALERI

PRETI – CECCONI

IV: SERRA

VAR: ABISSO

AVAR: GIALLATINI

FIORENTINA – ROMA Sabato 03\11 h. 18.00

BANTI

BINDONI – MELI

IV: CALVARESE

VAR: ORSATO

AVAR: SCHENONE

JUVENTUS – CAGLIARI Sabato 03\11 h. 20.30

MARIANI

FIORITO – GALETTO

IV: MARINELLI

VAR: MASSA

AVAR: POSADO

LAZIO – SPAL h. 12.30

GUIDA

PASSERI – FIORE

IV: PICCININI

VAR: GHERSINI

AVAR: LONGO

CHIEVO – SASSUOLO

AURELIANO

ROCCA – IMPERIALE

IV: BARONI

VAR: DOVERI

AVAR: DE MEO

PARMA – FROSINONE

MANGANIELLO

LO CICERO – VALERIANI

IV: PISCOPO

VAR: MARESCA

AVAR: TASSO

SAMPDORIA – TORINO

ROCCHI

DEL GIOVANE – VIVENZI

IV: SACCHI

VAR: IRRATI

AVAR: VUOTO

BOLOGNA – ATALANTA h. 18.00

LA PENNA

PRENNA – TEGONI

IV: PILLITTERI

VAR: CHIFFI

AVAR: MONDIN

UDINESE – MILAN h. 20.30

DI BELLO

MARRAZZO – BOTTEGONI

IV: GIACOMELLI

VAR: FABBRI

AVAR: TOLFO