La Roma è convinta di poter sostituire il partente Alisson con Areola del PSG. I giallorossi sono in vantaggio sul Napoli ma resta viva anche l’ipotesi Trapp

La sensazione comune è che Alisson abbia deciso di accettare l’offerta del Real Madrid e la Roma quindi non può rimanere scoperta in una ruolo importante come quello del portiere. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola, i giallorossi puntano forte su Alphonse Areola del Paris Saint Germain nonostante la concorrenza del Napoli. Dal canto suo il ds del club capitolino Monchi può vantare ottimi rapporti con il PSG grazie all’affare Javier Pastore e soprattutto può contare sul sostegno di Mino Raiola, che avrebbe promesso al manager giallorosso di portare a Roma il portiere di origini filippine. Monchi avrebbe proposto ai parigini un prestito con obbligo di riscatto ma il PSG valuta il suo estremo difensore non meno di 30 milioni di euro. L’affare, grazie alla mediazione di Raiola, potrebbe chiudersi sui 25 milioni e al pagamento delle commissioni richieste dal procuratore.

In alternativa, la Roma potrebbe puntare sul secondo portiere del club francese, Kevin Trapp. Il tedesco costa meno rispetto al compagno di squadra ed esattamente come Areola potrebbe essere chiuso dal prossimo arrivo di Gianluigi Buffon a Parigi.