Argentina, folle idea di un’agenzia pubblicitaria: portare il cuore di Maradona in Qatar

Argentina, folle idea provenuta da parte di un’agenzia pubblicitaria. Il cuore di Maradona dovrebbe viaggiare al seguito della Nazionale

Come riferisce il Corriere dello Sport, un’agenzia pubblicitaria in Argentina ha lanciato una folle proposta in vista del prossimo Mondiale che verrà giocato in Qatar.

L’idea sarebbe quella di trasportare il cuore di Diego Maradona, ora sotto custodia della polizia scientifica di Buenos Aires che lavora per far luce sulla morte dell’ex numero 10, al seguito della Nazionale albiceleste durante la prossima Coppa del Mondo. Una proposta shock, che difficilmente raccoglierà qualche consenso.