Argentina Marocco, CLAMOROSO alle Olimpiadi: gol annullato dopo due ore. Ecco cos’è successo

Incredibile ciò che è successo durante Argentina-Marocco, sfida valevole per la prima giornata delle Olimpiadi

Argentina Marocco, una partita che farà la storia. Dopo 15 minuti di recupero, Medina di testa pareggia i conti con un 2-2 al 105esimo. Subito dopo la rete, alcuni tifosi marocchini hanno fatto invasione di campo.

L’arbitro Nyberg, a differenza di cosa avevano capito tutti, ha sospeso la partita e non fischiato la fine. Dopo due ore e un consulto al VAR, è stato deciso di annullare il gol per furoigioco. Le squadre sono dunque tornate in campo a riscaldarsi, atteso l’esito del VAR e tornati in campo per i 3 minuti di recupero. Nei 180 secondi non è successo più nulla e il Marocco ha dunque vinto 2-1.