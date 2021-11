Argentina, paura durante l’atterraggio per l’Albiceleste: la ricostruzione

Argentina, paura per Dybala e compagni durante l’atterraggio. Cosa è successo durante la tratta in aereo per San Juan

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Nazionale argentina ha vissuto attimi di paura prima dell’atterraggio all’aeroporto internazionale di San Juan, dove questa notte affronterà il Brasile nelle qualificazioni al prossimo Mondiale. Poco prima di atterrare, si è alzato un vento fortissimo su un raggio di 12 chilometri sopra la città, costringendo così a cambiare i piani in corsa.

Le raffiche a 75 chilometri orari hanno convinto la torre di controllo a imporre all’aereo di non atterrare, ma di restare per altri 30 minuti in quota. Si è pensato anche di spostare l’atterraggio a Mendoza, percorrendo poi via terra i 174 chilometri di distanza. Alla fine è arrivato il via libera alla discesa ma, sempre a causa delle raffiche di vento, la delegazione argentina è stata obbligata a restare a lungo all’interno dell’aereo prima di scendere. Il tutto, fortunatamente, si è concluso solo con un grande spavento.