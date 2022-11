Argentina, Scaloni: «Chi parte per il Qatar deve essere disponibile»

Lionel Scaloni, commissario tecnico dell’Argentina, ha parlato in vista dell’imminente Mondiale di Qatar 2022

Lionel Scaloni, ct dell’Argentina, ha parlato in un’intervista a Tyc Sports.

LE PAROLE – «Chi sale sull’aereo dovrà essere disponibile già dalla prima partita. Gli infortunati sono un prezzo da pagare per un Mondiale in mezzo alla stagione con un mese pazzesco di Ottobre, con partite ogni tre giorni, per poi dare i giocatori alle nazionali tre giorni prima di iniziare un Mondiale».