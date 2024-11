Argentina, Scaloni contro lo streamer Spreen: «Esordio in campionato? Spero che non accada mai più…»

Le parole di Lionel Scaloni, commissario tecnico dell’Argentina, sull’esordio dello streamer Spreen nel campionato. I dettagli

Lionel Scaloni, ct dell’Argentina, ha parlato in conferenza stampa dell’esordio dello streamer Spreen in campionato.

LA POLEMICA – «Immagino che tutti abbiano pensato la mia stessa cosa. Ricordo il mio debutto in Primera come uno dei momenti più belli della mia vita. È difficile arrivarci. Penso che il Comitato Etico lavorerà su questo, immagino che darà una punizione esemplare. Spero che non accada di nuovo per il bene del calcio».