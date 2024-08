Arnautovic Como, Marotta ha le IDEE CHIARE sul futuro del centravanti dell’Inter. Le ultime

Arnautovic Como, Marotta trova l’intesa per la cessione del centravanti: molte offerte su di lui, ecco la strategia dell’Inter

Tuttosport oggi in edicola analizza in questi termini la situazione di Arnautovic (su di lui molte offerte su cui quella del Como). Ecco la strategia dell’Inter.

PAROLE – «Un discorso a sé, come più volte sottolineato, riguarda Marko Arnautovic: l’arrivo di Mehdi Taremi, giocatore molto simile all’austriaco, impone una doppia riflessione. Da una parte il club punta a piazzare sul mercato l’ex tripletista per regalare a Inzaghi un attaccante dalle caratteristiche diverse, dall’altra l’interessato deve fare i conti alla nuova realtà che lo vede come quarta punta nelle gerarchie. Qualora Arnautovic dovesse aprire a una cessione, non sarebbe un problema trovargli una destinazione tra Turchia (da dove gli sono già arrivate offerte) e Arabia e l’Inter avrebbe mani libere per trovare un giocatore più funzionale a Inzaghi, uno con le caratteristiche di un Gudmundsson, tanto per intenderci».