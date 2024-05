Arnautovic dice ADDIO ALL’INTER. Il CHIARIMENTO del centravanti nerazzurro sul mercato

Marko Arnautovic, attaccante dell’Inter, ha smentito le ipotesi di addio al club nerazzurro: le sue dichiarazioni

Intervistato da Sport Orf , Marko Arnautovic, tema aperto del calciomercato Inter, ha dichiarato dopo le recenti voci di addio.

PAROLE – «Sono completamente calmo. I giornalisti parlano molto, lo sappiamo, soprattutto in Italia. Ho ancora un contratto con l’Inter, sono completamente soddisfatto, ora siamo diventati campioni. Nessuno mi ha detto nulla, nemmeno a mio fratello (l’agente manager Danijel). Mi preparo per il campionato europeo, poi vado in vacanza, quindi mi preparerà per il prossimo anno con l’Inter. È difficile non giocare, non ci sono abituato, ho sempre fatto il titolare. Sapevo che le cose sarebbero state più difficili all’Inter. Anche perché Lautaro e Thuram hanno reso in maniera eccezionale, sono orgoglioso di loro. I due infortuni subiti in stagione sono stati amari per me, ma penso di essere tornato al cento per cento ora. L’Austria? Non vado in nazionale per sedermi in panchina. Ma alla fine la decisione è dell’allenatore, e la rispetterò».