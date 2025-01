Arsenal, Arteta allo scoperto: «Stiamo cercando un nuovo attaccante, vogliamo migliorare»

Le parole di Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, sugli obiettivi dei Gunners per il calciomercato di gennaio. Tutti i dettagli

Mikel Arteta ha parlato in conferenza stampa in vista di Arsenal-Tottenham.

INFORTUNIO GABRIEL JESUS – «Non sembra una bella cosa. Dobbiamo fargli fare degli esami più specifici, per ora non voglio confermare che si sia rotto il crociato finché non avremo a disposizione il referto».

NUOVO ATTACCANTE – «La mia risposta resta la stessa. Stiamo cercando attivamente qualcuno sul mercato per migliorare la squadra. Stiamo provando a trovarlo. Dobbiamo credere che porteremo qualcosa che ci renderà migliori».

INSULTI AD HAVERTZ – «È incredibile onestamente. Dobbiamo davvero fare qualcosa al riguardo, perché accettare questo credo abbia conseguenze terribili. È così cinico, così dipendente da un’azione. Il 27 dicembre in casa, vinciamo 1-0, Kai Havertz segna un gol, tutto lo stadio canta il Waka Waka. Ragazzi, qual è la prospettiva? Ognuno è responsabile della narrazione. È una questione molto seria. Riguarda lui, riguarda me».

CONDIZIONI CALAFIORI – «Non è una cosa troppo importante la sua, ci servono uno o due giorni, 24 ore diventano davvero importanti. Oggi pomeriggio ne sapremo di più».

JORGINHO – «Sta bene, ha avuto solo i crampi».

TROPPI INFORTUNI – «È il periodo più impegnativo che abbiamo mai avuto. Le cose accadono per una ragione in questa vita, dobbiamo adattarci. Guardate come si comporta la squadra».

DERBY – «Probabilmente è la partita più bella della stagione da guardare e da giocare. So cosa significa per la nostra gente, è una cosa che dipende da noi. Dobbiamo creare la migliore atmosfera».