Arsenal Arteta: «In qualsiasi altro campionato saremmo primi»

Le parole di Mikel Arteta, tecnico dell’Arsenal, dopo la sconfitta con l’Aston Villa che vale il nuovo sorpasso del City in vetta

Mikel Arteta ha parlato dopo la sconfitta dell’Arsenal contro l’Aston Villa, decisiva per la classifica che vede di nuovo il City in vetta alla Premier e Gunners e Liverpool ad inseguire. Di seguito le sue parole.

«Se un risultato ci blocca, allora non siamo abbastanza forti. Se vuoi vincere i titoli, quando hai questo momento devi rialzarti. In qualsiasi altro campionato al mondo, se vincessi il numero di partite di fila che abbiamo vinto noi, avresti sei o otto punti di vantaggio. Non è questo il caso qui. Questa è la sfida».