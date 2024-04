Arsenal Bayern Monaco: dove vederla, orari e probabili formazioni

All’Emirates Stadium andrà in scena la sfida di Champions League tra Arsenal e Bayern Monaco: le ultimissime e dove vedere il match

All’Emirates Stadium andrà in scena il quarto di finale d’andata di Champions League tra Arsenal e Bayern Monaco. Le due squadre arrivano alla sfida in condizioni diverse: i Gunners hanno infatti ripreso il primo posto in Premier League a pari punti con l’Arsenal (con una migliore differenza reti) e dovranno combattere fino all’ultima giornata con Reds e Manchester City. Il Bayern Monaco invece rischia di perdere la Bundesliga dopo 11 anni questo sabato e quindi rimane in corsa per il solo obiettivo europeo. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Rice, Jorginho, Odegaard; Saka, Trossard, Havertz. All. Arteta

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, de Ligt, Dier, Davies; Pavlovic, Goretzka; Coman, Muller, Musiala; Kane. All. Tuchel

Arsenal Bayern Monaco, orario e dove vederla

Arsenal Bayern Monaco gara delle ore 21.00 di martedì 9 aprile. Verrà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Arena e Sky Sport. Per vedere la partita in streaming, per gli abbonati Sky c’è a disposizione la piattaforma Sky Go. La partita sarà visibile anche su Now TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky e su Infinity+.