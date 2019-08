Il difensore David Luiz lascia il Chelsea per aggregarsi all’Arsenal: il brasiliano è ufficialmente un nuovo giocatore dei Gunners: il comunicato

«Brazilian international defender David Luiz has signed for us in a permanent transfer from Chelsea». Con un comunicato pubblicato su Twitter, l’Arsenal ha ufficializzato l’arrivo di David Luiz dal Chelsea. Il difensore brasiliano si trasferisce a titolo definitivo ai Gunners, dove indosserà la maglia numero 23.

«Ha una grande esperienza, è un giocatore che aggiunge forza alla nostra difesa», questo il commento di Emery a questo acquisto.