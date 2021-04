Arsenal, Kroenke jr sulla Super League: «Volete lo Stoke City?»

Josh Kroenke, figlio del proprietario dell’Arsenal, ha confermato la posizione della famiglia alla guida del club

«Non abbiamo intenzione di vendere. Vogliamo essere di buovo grandi, ma un modello a lungo termine non supporta investimenti elevati a lungo termine”. In merito all’adesione alla Superlega: “Ci siamo chiesto cosa fosse peggio, se una Superlega o una Superlega senza l’Arsenal. Ci siamo chiesti cosa vogliono i tifosi e i fans a livello globale vorrebbero vedere più spesso partite come Arsenal-Barcellona. I tifosi inglesi vogliono vedere più big match, ma voi volete ancora le fredde notti a Stoke».