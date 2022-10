Arsenal Liverpool, Gabriel Jesus sviene in campo: paura all’Emirates

Attimi di panico all’Emirates Stadium: Gabriel Jesus sviene in campo durante Arsenal Liverpool. Cosa è accaduto

Panico all’Emirates Stadium durante Arsenal Liverpool. Gabriel Jesus è infatti svenuto in campo dopo uno scontro di gioco, perdendo i sensi per degli istanti.

Grande paura fra i compagni in campo e in panchina, con Saka tra i primi a chiamare l’intervento dello staff medico. Le telecamere della Premier League – da sempre particolarmente attente ai colpi alla testa, tanto da prevedere uno slot extra di cambi in caso di necessità correlate – hanno immediatamente staccato l’immagine da quanto stava accadendo.