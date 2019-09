Arsenal: l’ottimo impatto di Pepe coi Gunners

Pepe ha iniziato molto bene la stagione con l’Arsenal. I numeri danno indicazioni sul suo ottimo rendimento

L’inizio della stagione per l’Arsenal è stato in chiaroscuro in termini di risultati, tuttavia Pepe ha avuto fin da subito un ottimo rendimento. Dà parecchia creatività alla squadra di Emery, la sua posizione tra le linee mette in difficoltà gli avversari.

Sa incidere sia partendo da posizione più defilata che in spazi centrali. Basti pensare che, nonostante sia spesso partito dalla panchina, nessuno in Premier ha dribblato più di Pepe. Ben 15 dribbling completati. L’ex Lille vuole dimostrare che gli oltre 80 milioni sono stati ben spesi