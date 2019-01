Arsenal, Malcom nel mirino: complicazioni per Perisic?

L’Arsenal starebbe studiando i profili di due giocatori del Barcellona. L’arrivo di uno di questi potrebbe precludere quello di Perisic

L’Arsenal sta provando a piazzare gli ultimi colpi di mercato prima della chiusura della finestra invernale. Oltre alla trattativa ancora aperta con l’Inter per Perisic, i Gunners avrebbero identificato altri due possibili obiettivi dal Barcellona.

Come riportato dal Sun, il primo sarebbe Denis Suarez, mentre cresce ora dopo ora la suggestione Malcom, che continua a trovare poco spazio in blaugrana. L’Arsenal sarebbe pronta a prenderlo in prestito per la seconda parte della stagione. In un contesto del genere, è difficile immaginare che la società inglese riesca a portare a termine tutte le trattative in entrata. Per questo, qualora l’operazione Malcom dovesse andare in porto, Perisic con ogni probabilità rimarrà a Milano fino al termine della stagione, anche alla luce del costo del cartellino valutato ai nerazzurri.