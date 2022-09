Arsenal, Mudryk: «Non potrei dire di no, sogno la Premier»

Mudryk parla del possibile passaggio all’Arsenal: «Se mi chiamassero non potrei dire di no: sogno di giocare in Premier»

Parlando ai microfoni di CBS Sports, il giovane talento dello Shaktar Donetsk, Mykhailo Mudryk, ha parlato dell’interesse dell’Arsenal nei suoi confronti. Di seguito le sue parole.

«Il mio sogno è giocare in Premier League. L’Arsenal? È un’ottima squadra, ha un ottimo allenatore e non potrei dire di no. Ma non dipende solo dalla mia decisione».