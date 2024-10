Arsenal PSG, la sfida tutta italiana in difesa: I VOTI

Nella sfida tra londinesi e parigini, ci sono stati due protagonisti italiani nel bene e nel male

Come se non bastassero già le cinque squadre, l’Italia si presenta in Champions League anche con i singoli giocatori nelle squadre estere. L’esempio più lampante è riferito alla gara di ieri tra Arsenal e PSG.

Nelle file dei Gunners troviamo Riccardo Calafiori dal primo minuto, fresco di gol nella sfida contro il Manchester City e utilizzato sulla sinistra da Arteta. Dall’altra, sponda francese, la consueta presenza di Gigio Donnarumma tra i pali.

Se l’ex Bologna ha disputato un’ottima partita, come sottolineato da tutti i quotidiani, il portiere ex Milan ha avuto qualche problema, in particolare sul primo gol di Kai Havertz dove esce a vuoto.

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Calafiori 7, Donnarumma 5.5

TUTTOSPORT – Calafiori 6.5, Donnarumma 4.5

CORRIERE DELLO SPORT – Calafiori 6.5, Donnarumma 5.5