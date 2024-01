Fiorentina Arthur: «A Firenze sto bene, ecco perchè l’ho scelta»

Le parole di Arthur, centrocampista della Fiorentina, in vista della sfida di Supercoppa sulla sua permanenza a Firenze

In vista della sfida di questa sera di Supercoppa Italiana tra Fiorentina e Napoli, il centrocampista dei viola Arthur, in prestito dalla Juve, ha parlato della sua scelta di Firenze nella scorsa sessione di calciomercato. Di seguito le sue parole al giornale spagnolo Marca.

SCELTA DI FIRENZE – «A Firenze va tutto bene. Conoscevo i tifosi per aver giocato contro di loro. Meglio averli a favore che contro (ride, ndr). Fanno molto rumore. Non conoscevo molto bene la città, ma è incredibile. Arte, cibo…si respira calcio. Sono molto felice qui».

ALTERNATIVE IN ESTATE – «Sì, avevo alcune proposte. Grandi squadre dalla Spagna, dall’Inghilterra, dal Brasile, dall’Arabia Saudita… Dall’Arabia mi è stata offerta una somma di denaro incredibile, non vi mentirò. Ma volevo giocare ancora, cioè essere felice giocando a calcio, dimostrare soprattutto a me stesso che potevo tornare ad alti livelli. Nelle stagioni precedenti ho avuto un po’ di sfortuna a causa degli infortuni. Ecco perché alla fine abbiamo scelto la Fiorentina».

BRASILE – «Vorrei tornare a giocare in Nazionale, ovviamente. Non gioco da molto tempo ma ora lo sto facendo di nuovo. C’è una possibilità? Sto lavorando per questo, mi sento molto bene. Penso di stare bene, ma so anche che ci sono tanti giocatori in Brasile. La concorrenza è molto grande. Ma devo continuare a fare le mie cose ogni giorno, ogni partita. Ho la speranza di tornare in Nazionale».