Arthur tra infortunio e futuro: il punto sul centrocampista della Juventus

Arthur ha concluso la sua prima, difficile, stagione alla Juventus: le ultime dal Brasile sul centrocampista bianconero

TNT Brasil aggiorna sullo stato di salute di Arthur. Le ultime anche sulla sua situazione di mercato del centrocampista della Juventus.

«Arthur continua il trattamento per il problema della calcificazione. L’evoluzione è buona e non c’è nei piani un’operazione in questo momento. Sul mercato, non esiste nessun contatto con nessun club. Arthur è sicuro che può giocarsi le sue carte nella Juventus e l’arrivo di Allegri non ha cambiato il suo pensiero».