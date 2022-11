Asllani: «Con l’Italia una partita speciale per me, puntiamo a Euro 2026»

Le parole di Asllani in conferenza stampa in vista dell’amichevole tra Albania e Azzurri: «Il livello degli azzurri è molto alto»

Kristjan Asllani è intervenuto quest’oggi in conferenza stampa in vista dell’amichevole tra Albania e Italia. Di seguito le sue parole.

PARTITA CON L’ITALIA – «Sarà una partita speciale per me, visto che vivo in Italia da quando avevo 2 anni. Noi comunque sappiamo che sarà una partita molto difficile contro gli azzurri perché hanno un livello molto alto, ma cercheremo di rendere felice la nostra gente. Siamo un gruppo unito, noi dobbiamo continuare così».

QUALIFICAZIONE EURO 2026 – «Abbiamo giocatori tecnici e forti, penso che abbiamo buone probabilità di qualificarci».

ERRORE CON IL BARCELLONA – «Ogni tanto mi torna in mente, gli altri mi sono stati molto vicini dopo quello sbaglio. L’importante però è esserci qualificati. Cerco sempre di imparare da Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu dai quali posso imparare, ma sono contento dei minuti giocati sin qui».