Assane Diao-Como: «Progetto interessante e la concorrenza aiuta. Non sono il nuovo Balotelli. E i miei idoli sono Joaquin e un campione del Senegal...»

Le parole di Assane Diao, nuovo attaccante spagnolo del Como, sul suo straordinario impatto con la Serie A. Tutti i dettagli

Assane Diao si è presentato nel Como e nella Serie A con 2 gol in 250 minuti. Oggi lo fa anche a parole su La Gazzetta dello Sport.

IL COMO CONOSCIUTO IN SPAGNA – «In passato magari in pochi conoscevano la squadra, ora però se ne parla. Ci sono tanti spagnoli e il progetto risulta sicuramente interessante. Credo che chiunque abbia avuto l’opportunità di vedere una nostra partita sia rimasto positivamente colpito dal gioco proposto. L’interesse nasce così».

SI SENTE LA SPINTA DEL SINIGAGLIA – «Eccome! Giocare in casa è bellissimo, si avverte tanto l’affetto dei tifosi, come dopo la sconfitta immeritata col Milan. E anche contro l’Udinese, soprattutto quando siamo rimasti in dieci».

COSA GLI HA DETTO FABREGAS – «Che sono arrivato in una squadra con grandi compagni e grandi progetti e che mi aiuterà a crescere come calciatore e uomo.

4 ATTACCANTI PER 3 POSTI – «Alla fine credo che il progetto Como sia chiaro. Il club vuole crescere e per crescere c’è bisogno di tutti. Sono contento di avere compagni forti come loro. La competizione ti aiuta a crescere e a raggiungere gli obiettivi».

BALOTELLI – «É un giocatore che ha fatto la storia e ho molto rispetto per lui. Come caratteristiche di gioco non penso però di assomigliargli. Siamo differenti».

JOAQUIN – «Tutti i canterani del Betis amano Joaquin, è una leggenda del club, un esempio e un punto di riferimento. Poi amo tanto Sadio Mané, non solo perché è uno dei migliori calciatori del mondo, ma anche per la sua umiltà e per tutto quel che ha fatto per il Senegal».