Fantacalcio Serie A 2017-18: gli assist della 27ª giornata

Assist Fantacalcio per la 27ª giornata del campionato di Serie A 2017-18, diamo uno sguardo a chi ha preso il fatidico +1 in questa settimana

È tempo di scoprire gli assist del Fantacalcio per la 27ª giornata del campionato di Serie A 2017-18. Volete sapere se un giocatore della vostra squadra ha preso il famigerato +1 per gli assist? Siete alla ricerca di punti in più per capire se questa settimana il vostro Fantacalcio è andato bene o meno? Allora siete nel posto giusto, perché andiamo adesso a vedere quali sono stati i giocatori a essersi guadagnati quel punto vitale per le leghe. Ricordiamo che questa rubrica è associata con www.fantaclub.it.

Spal 1-0 Bologna

1-0 La difesa del Bologna respinge, Grassi raccoglie e segna: no assist.

Lazio 0-1 Juventus

0-1 Azione personale di Dybala, che salta un avversario e segna: no assist.

Napoli 2-4 Roma

1-0 Cross da sinistra di Mario Rui, Insigne fa gol di piatto: assist di Mario Rui.

1-1 Nainggolan va in verticale da Under, che segna con un lob beffardo: assist di Nainggolan.

1-2 Florenzi crossa da destra, Dzeko stacca di testa e segna: assist di Florenzi.

1-3 Dzeko prende palla a destra, rientra sul sinistro e segna da lontano: no assist.

1-4 Errore di Mario Rui in fase di disimpegno, Perotti ne approfitta e segna: no assist.

2-4 Insigne appoggia a Mertens, stop e tiro da fuori: assist di Insigne.

Atalanta 1-2 Sampdoria

0-1 Castagne sbaglia, palla a Caprari e gol: no assist.

1-1 Toloi segna dopo un tocco di Regini: no assist.

1-2 Errore della difesa, Zapata prende palla e segna: no assist.

Udinese 0-2 Fiorentina

0-1 Rigore di Veretout: no assist.

0-2 Simeone vince un rimpallo e poi segna: no assist.

Genoa 2-1 Cagliari

1-0 Cross di Hiljemark, Lapadula segna di testa: assist di Hiljemark.

1-1 Rigore di Barella: no assist.

2-1 Medeiros riceve direttamente dalla difesa sarda e tira: no assist.

Benevento 3-0 Verona

1-0 Azione personale di Letizia: no assist.

2-0 Corner di Viola, Diabaté segna di testa: assist di Viola da fermo.

3-0 Brignola crossa basso, Diabaté segna di prima: assist di Brignola.

Milan 0-0 Inter

No assist.

Torino 4-1 Crotone

1-0 Gol di Belotti su respinta: no assist.

2-0 Falque supera Ajeti e segna: no assist.

3-0 Cross di Ljajic su punizione, Belotti segna di destro: assist di Ljajic da fermo.

4-0 Falque dà a Belotti in contropiede, il Gallo fa tris: assist di Falque.

4-1 Tumminello crossa da sinistra, Faraoni segna da due passi: assist di Tumminello.

Chievo 1-1 Sassuolo

1-0 Giaccherini segna dopo una doppia deviazione della difesa: no assist.

1-1 Punizione di Cassata: no assist.