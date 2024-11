Aston Villa, Emery: «La Juve è diversa con Motta anche senza Vlahovic, sul nostro obiettivo…»

Le parole di Unai Emery, allenatore dell’Aston Villa, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League alla Juve

Unai Emery ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Aston Villa-Juve di Champions League.

MESSAGGIO AI TIFOSI – «Godetevela. Vogliamo godercela, competere e siamo qui in Champions League cercando di essere costanti».

INFORTUNATI E RIENTRI – «Nella squadra convocata per domani includiamo Konsa e Boubacar Kamara, ma non Onana e Ramsey».

COSA PENSA DELLA JUVE – «Sono molto forti in difesa, non solo con la palla ma anche senza palla. Stanno costruendo una squadra, cercando di mantenere la costanza e dominando le partite con il gioco, ma in difesa cercano di essere forti in posizione. Forse con Vlahovic o senza Vlahovic potrebbe essere diverso».

CLASSIFICA IN CHAMPIONS – «Mi piace molto questo formato della Champions League. Penso che molte squadre possano avere più tempo per provare a correggere alcuni errori. Ovviamente, stiamo guardando la classifica. Alcune squadre stanno giocando molto bene sorprendendo con una posizione più alta e alcune squadre non sono costanti al momento».