Aston Villa-Juve: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Villa Park la sfida di Champions League Aston Villa-Juve: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Villa Park di Birmingham si giocherà la gara valevole per la 5ª giornata dei gironi di Champions League tra Aston Villa-Juve. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Konsa, Diego Carlos, Mings, Digne; McGinn, Tielemans; Bailey, Rogers, Ramsey; Watkins. All. Emery.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; Weah. All. Motta.

Orario e dove vederla in tv

Aston Villa-Juve si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 27 novembre per la quinta giornata dei gironi di Champions League. Sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video e sarà dunque visibile attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC e console.