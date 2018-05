Astori, due mesi dalla scomparsa. La famiglia sui giornali: «Grazie»

Sono trascorsi 2 mesi dalla tragica scomparsa di Davide Astori, un fatto che ha scosso tutti. La famiglia ha voluto ringraziare tutti per l’affetto con un semplice gesto

A due mesi dalla scomparsa di Davide Astori, la famiglia insieme alla compagna Francesca e alla figlioletta Vittoria, hanno deciso di ringraziare tutti per l’affetto dimostrato in un’occasione così dolorosa. La famiglia ha acquistato una pagina sulla Gazzetta dello Sport ma lo ha fatto anche su La Nazione, per ringraziare le persone che hanno regalato loro un momento per ricordare l’ex capitano della Fiorentina tragicamente scomparso.

«Grazie è una parola semplice ma unica, com’era Davide. Vorremmo dire grazie personalmente a tutti voi che ci siete stati vicini da quell’inatteso 4 marzo, ma siete talmente tanti che non sarebbe possibile. Pertanto è così, come era solito fare Davide con un sorriso e un forte abbraccio, che diciamo a tutti voi: grazie di cuore». Firmato dalla famiglia Astori, la compagna Francesca e la piccola Vittoria.