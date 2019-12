Atalanta agli ottavi di Champions! Shakhtar battuto, impresa storica

L’Atalanta compie il miracolo: vittoria in trasferta contro lo Shakhtar Donetsk, il 3-0 vale la qualificazione agli ottavi di Champions League

Notti magiche per l’Atalanta, che fa emozionare i suoi tifosi e in generale gli appassionati di calcio. Gli orobici vincono 3-0 in casa dello Shakhtar Donetsk e accedono agli ottavi di Champions League.

A segno Castagne Pasalic e Gosens per i nerazzurri. Entrambi i gol sono arrivati nella ripresa. L’Atalanta conquista dunque il secondo posto del girone, dietro al Manchester City, e strappa un posto fra le grandi d’Europa.

Bastano così 7 punti all’Atalanta per giocarsi le proprie chances nella fase a eliminazione diretta della competizione. È la prima squadra a passare il turno dopo aver perso le prime tre partite del girone.