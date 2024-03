Battesimo di un vice chiamato Gabbiadini: Atalanta Bologna 2012

Il primo goal in Serie A di Gabbiadini e un’Atalanta che vince contro il Bologna nonostante l’assenza di German Denis

“Si possono fare male tutti tranne German Denis”. Questa era la frase che si trapelava tra il 2011 e il 2016 per sottolineare quanto l’Atalanta sia stata per un grande periodo dipendente dal Tanque argentino. E nei casi d’emergenza? Esiste una terminologia che descrive, seguendo Wikipedia, il primo elemento premesso a nomi di carica o ufficio per indicare la persona che fa o può fare le veci del titolare: in poche parole, il vice. Vice che il 25 marzo 2012 portò il nome di Manolo Gabbiadini, siglando il primo goal in Serie A.

La sfida di fine marzo prevede un’Atalanta, quella del -6, contro un Bologna che con Pioli sta facendo un campionato abbastanza tranquillo. Servono i tre punti per allungare, e se gli stimoli non mancano visto il pareggio a San Siro contro l’Inter, oltre che all’allenamento il sabato allo stadio con i tifosi della Dea presenti sugli spalti, dall’altra non c’è German Denis per via di uno stiramento. Al suo posto c’è, appunto, Manolo Gabbiadini, giovane centravanti prodotto del settore giovanile nerazzurro, dove a San Siro aveva fatto una buona prestazione procurandosi un rigore che solo l’arbitro ha negato.

La partita vede i nerazzurri attaccare, sprecando però delle ghiotte occasioni sia con lo stesso Manolo che con Cigarini e Tiribocchi. Nella ripresa però la pazienza fa il gioco dell’Atalanta e soprattutto di Gabbiadini che di testa su un perfetto assist di Raimondi: esultanza sotto la Curva Nord in un sole che bacia l’ex Atleti Azzurri d’Italia.

Dove non c’è la sfortuna c’è Gillet che salva su una grossa occasione di Schelotto, e se il Levriero non segna ci pensa il “Tir” in contropiede: dedicando al goal al compagno rimasto fermo per infortunio Guido Marilungo. 2-0 in un pranzo felice dove alla festa si unisce anche German Denis: presente a bordocampo per sostenere la squadra.