Una vittoria pronta in 15 minuti: Atalanta Bologna 2018/2019

Quando l’Atalanta di Gasperini dominò il Bologna stando sul 4-0 dopo i primi 15 minuti di gioco al Gewiss Stadium

Ci sono certe volte in cui la superiorità di una squadra viene fatta attraverso gioco e risultato finale, ma ipotecare tutto in 15 minuti sottolinea il dominio di colui che si può permettere di fare quello che vuole: esattamente come fece l’Atalanta contro il Bologna il 4 aprile 2019, la sintesi della potenza di fuoco nerazzurra

I nerazzurri sono lanciati verso il quarto posto, dove ad eccezione fatta per Juve e Napoli, la classifica si dimostra abbastanza corta. La Dea deve affrontare i rossoblu che piano piano stanno risalendo la china con Sinisa. Partita Combattuta? No, bensì la volontà da parte di Toloi e compagni di ipotecare prima possibile il match, tutto in una maniera elegante.

Passano tre minuti e Ilicic dalla destra si apre un varco e con il suo sinistro maestoso porta in vantaggio l’Atalanta, ma non contento ne sigla un altro al 5′ di destro. Ad unirsi alla festa ci sono anche Hateboer (su assist dello stesso Ilicic) e Duvan Zapata di contropiede su perfetto lancio di Freuler portando la partita sul 4-0 dopo appena 15 minuti: facendo divertire il pubblico bergamasco: meravigliato di quello che ha appena assistito seppur la consapevolezza del potenziale della rosa.

Ci sarebbe spazio anche per il quinto sigillo dove De Roon a centrocampo tenta il goal della vita con Skorupski completamente lontano dalla porta: una rete mancata che ispirerà Josip un anno dopo (ma questa è un’altra storia). Nella ripresa da menzionare la rete della bandiera di Orsolini su punizione e l’occasione mancata da Barrow. Atalanta-Bologna 4-1: quando il “come” rende tutto più storico.