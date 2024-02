Atalanta Bologna, si allena in gruppo: sorride Thiago Motta

Recupero importante dall’infortunio per i felsinei. Solo uno spavento, dato che oggi si è regolarmente allenato

Sembrava dover saltare la sfida con l’Atalanta, ma per la fortuna di Thiago Motta il calciatore sarà disponibile. Stiamo parlando di Alexis Saelemaekers: l’ex Milan aveva spaventato tutti nella giornata di ieri per un problema fisico, allarme rientrato come si legge dal comunicato del Bologna.

IN GRUPPO – «La squadra rossoblù continua la preparazione ad Atalanta-Bologna con una seduta tattica e una partitella. Alexis Saelemaekers si è allenato regolarmente con i compagni. Domani, a due giorni dal match di Bergamo, la squadra sosterrà una seduta di allenamento a porte chiuse»