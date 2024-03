Atmosfera da Champions per Atalanta Bologna: verso il sold out

Per Atalanta Bologna il popolo nerazzurro risponde presente: atmosfera da Champions e Gewiss Stadium vicino al tutto esaurito

Atalanta Bologna è uno scontro diretto per la Champions League, e il popolo nerazzurro ha risposto presente al match di domenica sera: trasformando il Gewiss Stadium in una vera e propria arena bergamasca.

Il tutto esaurito è praticamente vicino considerando che sono sold out i settori Curva Nord Pisani, Tribuna Rinascimento scoperta, Pitch View e Tribuna Vip. Ancora qualche posto disponibile in Rinascimento Coperta, Centrale e d’Onore. Si prospetta una grande atmosfera in quel di Bergamo.