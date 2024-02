Da Città Alta alle Due Torri: Freuler ritrova l'Atalanta dopo due anni

Il primo ritorno a Bergamo da avversario di Remo Freuler in vista di Atalanta Bologna: da Città Alta alle Due Torri sempre da protagonista

Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Soprattutto quando si tratta di Remo Freuler dove a due anni dal suo addio all’Atalanta non ha perso tempo a riscrivere un’altra storia più o meno simile: soprattutto in quel calcio provinciale da medio-alta classifica in grado di far trascinare non soltanto i 20 mila spettatori dello stadio, ma persino una città intera.

Da Piazza Papa Giovanni a Piazza Maggiore, da Città Alta alla Madonna di San Luca, dai casoncelli alle tagliatelle, dal nerazzurro al rossoblu che ha consacrato tantissimi campioni e infine dal Gewiss Stadium al Dall’Ara.

Due realtà che si stanno assomigliano negli ultimi anni: all’Atalanta un Freuler protagonista e trascinatore anche in Champions League creando con De Roon un duo eccezionale. Ora invece a Bologna riportato da quel Sartori che lo scoprì nel 2015 ancora prima che Gasperini lo trasformasse in un giocatore fenomenale. Maestro (che ha sempre difeso negli anni a seguire) dell’allievo Thiago Motta, che lo sta emulando sotto le Due Torri rendendolo uomo cardine del centrocampo tra sudore, quantità e soprattutto talento: per quanto la nostalgia orobica si faccia in parte sentire.

Domenica sera Freuler ritornerà a Bergamo da avversario (non da nemico) in una gara spartiacque per la Champions League. Sarà lui a dover rompere gli indugi a centrocampo contro quell’eredità raccolta e che sta mettendo le basi per un nuovo ciclo.

Nel mezzo anche un piccolo dato importante: l’Atalanta contro il Bologna in casa non vince dalla stagione 20/21, con la rete proprio dello stesso Remo. Il presente che unisce quel passato recente che lui, Bergamo e l’Atalanta non dimenticheranno mai.