Atalanta, De Roon: «Abbiamo vinto, ma siamo poco lucidi. Sul mio ruolo...»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Marten de Roon, centrocampista dell’Atalanta, ha commentato la vittoria ottenuta contro la Sampdoria: ecco le sue parole

Marten de Roon, centrocampista dell’Atalanta, ha commentato la vittoria ottenuta contro la Sampdoria. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

RUOLO – «Con due squalificati c’era la possibilità di giocare in difesa, per fortuna sono rimasto a centrocampo dove preferisco giocare. Quando la Sampdoria ha alzato il pressing mi sono arretrato. Ormai sono abituato e per la squadra faccio tutto».

DIFFICOLTA’ – «Facciamo fatica a trovare l’ultimo passaggio, siamo stati poco lucidi. Mancano gli attaccanti, ma non vogliamo alibi. Non siamo stati al massimo, ma possiamo migliorarci tecnicamente. Dobbiamo entrare in area e creare tanto come abbiamo fatto oggi».

CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI COMPLETE DI DE ROON