Atalanta, De Roon in vista dello Shakhtar: «Vogliamo entrare nella storia»

De Roon ha parlato della prossima sfida dell’Atalanta in campionato ma soprattutto di quella successiva con lo Shakhtar

Marten De Roon, prima dell’incontro coi tifosi dell’Atalanta a Oriocenter, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle prossime sfide, come raccolto da TuttoMercatoWeb: «Shakhtar? C’è solo un obiettivo, dobbiamo vincere per rimanere in Europa, se avremo fortuna anche in Champions. Dobbiamo giocare alla grande come contro la Dinamo. Vogliamo entrare nella storia».

E sul campionato: «Ho visto il Verona giocare contro la Roma, corrono molto e giocano simile a noi. Tutte le partite sono molto dure, dobbiamo vincere per rimanere su».