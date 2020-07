Doppio infortunio per l’Atalanta durante la sfida contro il Bologna: out Palomino e Djimsiti. La situazione in casa nerazzurra

L’Atalanta esce malconcia dalla sfida contro il Bologna, valevole per la 35a giornata del campionato di Serie A e vinta per 1-0 grazie alla rete di Luis Muriel.

Jose Luis Palomino ha abbandonato il campo per crampi, mentre Berat Djimsiti ha accusato un problema al piede destro. Entrambi i difensori sono in dubbio per la prossima partita con il Milan.