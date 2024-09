Atalanta, il direttore Fabris SVELA: «Le STRUTTURE sono alla BASE del SUCCESSO di questo club, la famiglia Percassi è VISIONARIA»

Le parole di Andrea Fabris, nuovo direttore generale dell’area corporate dell’Atalanta, sulla visione del club bergamasco

Andrea Fabris, nuovo direttore generale dell’area corporate dell’Atalanta, ha parlato a L’Eco di Bergamo della visione del club bergamasco.

FAMIGLIA PERCASSI – «La famiglia Percassi ha sempre guardato al medio e lungo termine, costruendo basi forti che permettono al club di rialzarsi anche nei momenti più complicati. Questo approccio permette di mantenere l’Atalanta tra le squadre di vertice in Italia e in Europa, pur rimanendo una realtà di provincia».

IMPORTANZA DELLE INFRASTRUTTURE – «Avere uno stadio di proprietà è fondamentale non solo per i risultati sportivi, ma anche per consolidare il legame con il territorio e aumentare le entrate. L’Atalanta ha saputo cogliere l’opportunità di modernizzare il proprio impianto, rendendolo un punto di riferimento per la città e per i tifosi».

RAPPORTO CON IL TERRITORIO – «Vogliamo sviluppare un rapporto quotidiano con il territorio, perché il legame con Bergamo e i suoi abitanti è una parte essenziale della nostra identità».