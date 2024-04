Atalanta Fiorentina, Scamacca era diffidato: salterebbe finale

Scamacca segna il 2-1, ma poco dopo viene ammonito per un fallo: da diffidato, sarà out per l’eventuale finale

Gianluca Scamacca salva (per ora) l’Atalanta. La rete in acrobazia dell’attaccante dell’Atalanta ha pareggiato i conti complessivi dato che questo 2-1 per la Dea va a sommarsi con l’1-0 dei viola dell’Atalanta.

L’ex centravanti del Sassuolo ha poi commesso un fallo ed è stato ammonito da La Penna. Era diffidato e dunque, in caso di qualificazione dei bergamaschi, non ci sarà in finale contro la Juventus