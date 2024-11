Atalanta, Gasperini: «Ci giochiamo tutto in Champions, vi spiego l’esclusione di Scalvini…»

Le parole di Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Young Boys

Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni in conferenza stampa alla vigilia di Young-Boys-Atalanta.

MOMENTO – «Siamo in un momento molto favorevole, abbiamo fatto una striscia notevole in campionato ma non siamo i soli, la classifica è cortissima e la Serie A è interessantissima. Questa però p un’altra competizione, è la Champions e vogliamo continuare il buon percorso fatto fino a oggi».

YOUNG BOYS – «Dobbiamo stare molto attenti, hanno cambiato allenatore e in campionato stanno andando bene. In Champions hanno messo in difficoltà l’Inter, e questo dice molto».

CAMPO SINTETICO – «È migliore rispetto a tre anni fa ma resta un sintetico e non siamo abituati. Dobbiamo adattarci velocemente e non trovare alibi, ma giocare su questa superficie è diverso. Il rimbalzo è diverso, la velocità è diversa e calciare è diverso. È evidente tutto questo. La palla va ad un’altra velocità e dobbiamo adattarci prima dei 20-30 minuti iniziali».

PARTITA DECISIVA – «Sì, ci restano poi Real Madrid e Barcellona e quindi questa partita sarà fondamentale per il futuro in questa competizione».

ROTAZIONI – «In generale quelli che stanno meglio bisogna farli giocare. Non ha senso farli riposare se sono in forma. Le partite sono tutte molto difficili e cerco sempre di mettere in campo la migliore formazione. Poi giocando ogni 3 giorni è chiaro che si debba ruotare. Scalvini non l’ho portato perché su questa superficie ho deciso di evitare. Poi ci sono i 5 cambi, che sono comunque molto importanti e in un certo senso sono una rotazione nella partita».

IDEE DI GIOCO – «I miei giocatori sono la maggior fonte di idee, in base alle loro caratteristiche. La squadra è fatta di tanti componenti che devono integrarsi al meglio. Poi guardando le partite vengono in mente altre idee, guardando i piccoli dettagli. Giocare le coppe anche per me è stato fonte di esperienza. Vedi culture calcistiche diverse».