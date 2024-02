Atalanta, Gasperini: «Col Milan abbiamo un bel credito sui rigori»

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro il Milan

ARRABBIATO? – «Abbiamo preso gol dopo 30 secondi e non potevo essere felice, in una situazione per la quale avevamo lavorato molto durante la settimana».

SUL RIGORE – «Adesso andrò a vedere, Orsato l’ha visto al Var. Sono rigori come ce ne sono tanti quest’anno, da Var. Io non son mai stato favorevole a questi tipi di rigori ma sono diventati frequenti. Noi contro il Milan abbiamo un bel credito da smaltire per quanto riguarda i rigori. D’accordo suk fattor che nel calcio di oggi ci sono tanti rigori e chi arriva da un altro calcio non li riconosce tanto, così come tante simulazioni. Dicono che sia il calcio moderno, non mi piace molto. Favorito anche dalle vostre televisioni che amano molto questo tipo di calcio, io un po’ meno»

