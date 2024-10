Atalanta, Gasperini: «Vittoria IMPORTANTE, ma ora chiedo QUESTO»

Le parole di Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, nel post partita della sfida di Champions League contro lo Shakthar Donetsk

Gian Piero Gasperini ha parlato a Sky Sport nel post partita della sfida di Champions League tra Shakhtar Donetsk-Atalanta.

VITTORIA – «Abbiamo fatto una buona partita fin dall’inizio. Temevo questa gara, ma il nostro approccio è stato ottimo, sia tatticamente che tecnicamente. Chiudere il primo tempo sul 2-0 ci ha agevolato, ma la squadra è sempre stata sicura e ha controllato bene il match».

CRESCITA – «Stiamo scoprendo le qualità dei nuovi giocatori partita dopo partita. Per quanto riguarda gli infortunati, siamo fiduciosi: a parte i casi più lunghi di Scalvini e Scamacca, su cui non possiamo intervenire, Toloi potrebbe recuperare già questa settimana. Kossounou sembra aver accusato solo crampi, mentre Djimsiti ha un problema all’anca che valuteremo. Il problema è che giocando così tante partite, anche un piccolo problema può far saltare diversi giorni e, di conseguenza, diverse gare. Questo può crearci qualche difficoltà, soprattutto se gli infortuni si concentrano nello stesso reparto. Fortunatamente, abbiamo giocatori duttili, abituati a ricoprire più ruoli. Stasera ho voluto rivedere anche Godfrey, che se ha recuperato dai suoi problemi, può darci una mano».

QUALIFICAZIONE – «Dopo due partite è presto per fare calcoli. Ci aspettano sfide difficili contro Celtic, Stoccarda, Barcellona e Real Madrid. Il punto conquistato contro l’Arsenal è stato importantissimo. Vedremo più avanti, intanto è fondamentale aver vinto stasera. Se riusciamo a sfruttare le partite alla nostra portata, possiamo ambire alla qualificazione. Se poi facciamo anche di più, tanto meglio».