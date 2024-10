Una rovesciata per uscire dalla crisi: ATALANTA GENOA 2013 2014

L’uscita dalla crisi dell’Atalanta del 2014: lo svantaggio, l’assedio nerazzurro e poi la rovesciata di De Luca a salvare la situazione

Uscire da una crisi è la prima pietra da mettere per ricominciare (anche se gradualmente) il proprio campionato o non rovinare finali di stagione che potrebbero condizionare un percorso complessivamente positivo. Atalanta Genoa non è una partita come le altre, dove una grande rovesciata riuscì a far spazzare via una crisi di risultati.

Annata 2013/2014, l’ultima Atalanta competitiva di Colantuono: girone d’andata alterno, ritorno all’insegna delle sei vittorie consecutive che hanno fatto sognare l’Europa. Un sogno però spazzato via da tre sconfitte di fila contro Sassuolo, Roma e Verona: condizionando il finale di stagione della squadra nerazzurra. Nel cuore di una notte primaverile arriva il Genoa di un certo Gasperini: squadra nell’anonimato della metà-classifica dopo un periodo di alti e bassi.

Le cose cominciano a complicarsi per i padroni di casa con Bertolacci che colpisce fin da subito il palo, e poco dopo Tachtsidis impegna Consigli. Goal che però arriva con De Ceglie al 27′ di testa approfittando di una disattenzione orobica: in un primo tempo assente per l’Atalanta che praticamente non tira mai in porta.

Nella ripresa la musica cambia, e fin da subito l’Atalanta si crea l’occasione giusta per pareggiare: tiro di Bonaventura, Perin salva con i pugni, Jack recupera servendo spalle alla porta Denis che approfitta di un contatto con Portanova (successivamente espulso) procurando il rigore. German batte, ma il futuro portiere della Juve para con grande determinazione. I nerazzurri ci credono e Benaluane addirittura colpisce la traversa, fino a quando il pareggio non diventa realtà: Cigarini mette in mezzo dalla destra, Perin vola, nuova azione nerazzurra con Stendardo che viene servito a tu per tu con Mattia che para, palla verso De Luca che in rovesciata mette in rete. L’uscita da una crisi pesante, seppur con un’Atalanta praticamente salva.