Atalanta, Gollini racconta: «Che emozione incontrare Giggs allo United»

Pierluigi Gollini ha parlato delle emozioni vissute nel momento in cui è approdato al Manchester United

Pierluigi Gollini si è confessato al portale “Cronache di Spogliatoio” delle emozioni vissute nel suo passaggio al Manchester United.

«Al primo pranzo, il primo giorno, ero appena arrivato ed ero vestito in borghese. Sono entrati Ferdinand e Giggs in sala, venendo a salutarmi: io ero emozionatissimo. Sono arrivati e mi hanno stretto la mano. Un anno prima ero con mio padre, sul divano, a vederli giocare. Come mi dissero dello United? Mi chiamarono i miei genitori dicendomi: ‘Veniamo a trovarti a Firenze, andiamo a cena insieme’. A un certo punto, mio padre ha tirato fuori un bigliettino da visita dello United e lì ho capito. Era qualche mese che mi chiedeva se me la sentivo di andare all’estero, cercando di scherzarci sopra»