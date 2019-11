Atalanta, Gomez: «Gasperini vuole che proviamo a vincere ovunque»

Il “Papu” Gomez racconta la filosofia di calcio di Gasperini e dell’impatto del tecnico sull’Atalanta e i suoi calciatori

Nel corso dell’intervista rilasciata a Uefa.com, Alejandro “Papu” Gomez si è soffermato sulle idee di gioco di Gasperini. Ecco le dichiarazioni del capitano dell’Atalanta.

«Vuole che le sue squadre giochino all’attacco e puntino a vincere in qualsiasi stadio. Ha cambiato la mentalità del club e dei calciatori. Quando sono arrivato l’Atalanta lottava per non retrocedere, da allora siamo cresciuti costantemente. Anni fa sarebbe stato assurdo pensare all’Atalanta in Champions League. Ora è realtà».