Atalanta, infortunio Gosens: dalla Germania arrivano buone notizie

Dalla Germania arrivano buone notizie per Gian Piero Gasperini e l’Atalanta: Robin Gosens è completamente ristabilito tanto da essere in competizione per una maglia da titolare in vista della gara di questa sera contro la Macedonia del Nord. Lo segnala Corriere della Sera.

A prescindere che scenda in campo o meno questa sera, una volta rientrato a Bergamo Gosens si metterà a disposizione del tecnico nerazzurro in vista della gara contro l’Udinese di sabato.