Atalanta, infortunio Muriel in Nazionale: l’annuncio della Colombia

Atalanta, Luis Muriel non ha giocato nella gara della sua Colombia contro l’Ecuador: ecco l’annuncio della sua Nazionale

Ancora problemi fisici per Luis Muriel. L’attaccante dell’Atalanta, infatti, non ha disputato la gara della sua Colombia contro l’Ecuador.

Ad annunciarlo è stata la stessa Nazionale colombiana attraverso il profilo Twitter: «Luis Muriel stasera non sarà a disposizione per disposizioni mediche». Gasperini col fiato sospeso e in emergenza in vista della Juve: dovrebbe rientrare Zapata dal lungo infortunio, ma la situazione è complicata.