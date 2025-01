Quando la maturità (e Alex Pinardi) bastano per fermare i Campioni d'Italia: Atalanta Juve 2002 2003 - Calcio News 24

Atalanta Juve e il pareggio del 2002 2003: il vantaggio di Pinardi, il pareggio di Di Vaio e una Dea (in caduta verso la B) che gioca alla pari

Per l’Atalanta la stagione 2002/2003 è stata la più paradossale: non solo per il famoso spareggio con la Reggina che ne scaturì la retrocessione, ma anche per tutti quegli elementi che, per una squadra destinata ad andare giù, sono abbastanza particolari: pareggite cronica, un filotto di 10 risultati utili consecutivi e una squadra che nel girone di ritorno perse solo 3 volte.

Poi l’esonero di Giovanni Vavassori tra le polemiche di una contestazione che non . Nonostante ciò, quell’Atalanta si tolse la soddisfazione di aver fermato la Juventus di Lippi giocandosela praticamente alla pari.

I nerazzurri partono alla grande grazie al duo Rossini-Pinardi, con Alex che al 40′ spicca su perfetto assist di Dabo’: esprimendo un buon calcio bloccando i sabaudi anche i difesa. Nella ripresa però i bianconeri pareggiano con Di Vaio ribaltando la situazione: con la Dea che si chiude per poi partire in contropiede.

Nel mezzo l’espulsione di Cristiano Doni, Zenoni sulla fascia trova spiragli interessanti dove solo l’arbitro ha tolto i tre punti alla Dea con un goal annullato a Fausto Rossini. Una prova di maturità, purtroppo insufficiente con il senno di poi.