Atalanta Juve, dubbio Cristiano Ronaldo: oggi il provino decisivo

Atalanta Juve, dubbio Cristiano Ronaldo nelle fila bianconere: oggi il provino decisivo per il suo impiego a Bergamo

La Juventus si avvicina alla trasferta di domani a Bergamo, che riaprirà la sfida scudetto con l’Inter dopo la sosta per le Nazionali, con un grande dubbio. Cristiano Ronaldo, infatti, anche ieri si è allenato a parte, proprio come Rabiot: la sua presenza contro l’Atalanta non è scontata.

Il portoghese, d’altronde, aveva ammesso di non essere al 100% anche in Nazionale e di essersi sacrificato per la causa. I bianconeri però – come riporta La Gazzetta dello Sport – hanno bisogno di averlo al top in Champions contro l’Atletico Madrid, per questo verranno utilizzate tutte le cautele del caso. Oggi l’ultimo provino, quindi si deciderà se portarlo in trasferta o lasciarlo lavorare alla Continassa.