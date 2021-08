Atalanta, in arrivo Koopmeiners: addio con lacrime all’AZ – VIDEO

L’Atalanta attende di vedere in nerazzurro Koopmeiners: intanto il centrocampista lascia in lacrime l’AZ Alkmaar – VIDEO

L’Atalanta ha messo a segno un’importante colpo a centrocampo, fatta per Teun Koopmeiners: il centrocampista olandese classe 1998 andrà ad aumentare il tasso tecnico della squadra Gasperini aggiungendo anche appeal europeo.

Come rivelato nell’intervista, finita in lacrime per l’addio, ha dichiarato che firmerà un quinquennale con l’Atalanta dicendosi disponibile anche per essere dirottato in difesa. Parole che sono musica per Gasperini pronto ad abbracciare il forte olandese.