Atalanta, la Lokomotiv annuncia l’accordo per Miranchuk

Il club russo ha confermato l’arrivo di Miranchuk all’Atalanta

Attraverso un comunicato ufficiale, la Lokomotiv Mosca ha confermato l’accordo con l’Atalanta per la cessione di Aleksey Miranchuk. Il calciatore sarà ufficialmente nerazzurro dopo aver superato le visite mediche.

Miranchuk ha rilasciato anche alcune dichiarazioni ai canali del club russo: «Voglio ringraziare tutti i fan della Lokomotiv. Qui, insieme a voi, sono diventato un calciatore professionista e un uomo. Insieme abbiamo vinto tutto. Voglio ringraziare tutti per essere stati presenti nei momenti difficili e facili. È ora di realizzare il sogno. So che ti preoccuperai per me. E io lo farò per te. Non sto dicendo addio! Ci vediamo! Avanti, Loko!».